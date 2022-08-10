У Польщі звинуватили білоруських військових у навмисному пошкодженні паркану на кордоні

Польські прикордонники звинуватили білоруських військових у тому, що вони навмисно пошкоджують паркан на кордоні, який збудували поляки. Так вони допомагають мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу.

Про це заявила речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, пише PAP.

«Як випливає зі свідчень затриманих на польській стороні мігрантів, білоруські службовці не тільки підвозять мігрантів під кордон, але також намагаються допомогти їм обійти заходи безпеки», — сказала вона.

Мігранти розповідають, що білоруські спецслужби залишали їх в чагарниках поблизу, а білоруські службовці тим часом за допомогою спеціальних знарядь нищили огорожу. Вони при цьому використовували болгарки, зубила, спеціальні рукавиці та інші інструменти.

«Білоруські служби пропускають через такий перехід групи від двох до пʼяти осіб і лише на заболочених ділянках пропускають трохи більші групи», — зазначила Міхальська.

Водночас вона запевнила, що загалом кількість спроб нелегально перетнути кордон за останній час зменшилася в десятки разів. Усе через побудований паркан.