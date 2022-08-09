США оголосили про санкції проти понад 100 білоруських чиновників режиму лукашенка

Державний департамент США наклав санкції на двох білоруських високопосадовців і планує запровадити обмеження проти ще 100 чиновників режиму лукашенка.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Про санкційні заходи держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив у другу річницю сфальсифікованих виборів у білорусі, які викликали протести у країні.

«Білоруський народ продемонстрував надзвичайну стійкість у підтримці продемократичного руху протягом двох років при великих особистих жертвах. Ці заклики до демократії озвучують білоруси, вигнані за кордон, понад 1 200 політичних вʼязнів, несправедливо увʼязнених у країні, і незліченна кількість простих білоруських громадян. Їхні мирні заклики до демократії наштовхнулися на безпрецедентну грубу силу та консолідовані репресії з боку режиму лукашенка», — заявив Блінкен.

«У другу річницю фальсифікації виборів у білорусі США оголошують про обмеження видачі віз понад 100 особам, зокрема представникам режиму лукашенка. Ми підтримуємо білоруський народ, який бореться за демократичне майбутнє», — написав він у Твіттер.

Двоє людей, які вже потрапили під санкції, — це заступник міністра внутрішніх справ, командувач внутрішніми військами Микола Карпєнков і командир ОМОН ГУВС Мінськгоспу Дмитро Балаба.

«Сьогоднішнє рішення розширює існуючі обмеження щодо Карпєнкова та Балаби, включно з візовими обмеженнями щодо їхніх найближчих родичів, зокрема щодо дружини Карпєнкова Ірини та дорослого сина Ігоря, а також щодо дружини Балаби Тетяни та дорослих синів Артема та Максима, що унеможливлює їхній вʼїзд до Сполучених Штатів», — зазначив Блінкен.

За словами Блінкена, під санкційні обмеження потрапить ще сотня білорусів. Це люди, які займають високі посади в Адміністрації президента, Міністерстві внутрішніх справ, Комітеті держбезпеки (КДБ), Центральній виборчій комісії, Генпрокуратурі, Центральному апараті Слідчого комітету, Мінтрансзвʼязку, Головному управлінні з боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОПіК), Національній державній телерадіокомпанії «Белтелерадіо», Другій національній телестанції, Військово-повітряних силах і військах ППО, а також члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів.