Тайвань у відповідь на дії Китаю почав власні військові навчання

Армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.

Про це повідомляє MSN.

Навчання проходили в південному повіті Піндун, тривали трохи менше ніж годину і включали артилерійські та ракетні стрільби. Протидесантні навчання включали розгортання сотень військовослужбовців і приблизно 40 розрахунків гаубиць. Вогонь з них вели з прихованих на узбережжі місць неподалік дороги, що веде до популярного пляжу Кентінг. Ці навчання продовжаться 11 серпня.

Тайвань — це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн почали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні відносини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові Острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.