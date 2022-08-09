Тайвань у відповідь на дії Китаю почав власні військові навчання

Армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.
Про це повідомляє MSN.
Навчання проходили в південному повіті Піндун, тривали трохи менше ніж годину і включали артилерійські та ракетні стрільби. Протидесантні навчання включали розгортання сотень військовослужбовців і приблизно 40 розрахунків гаубиць. Вогонь з них вели з прихованих на узбережжі місць неподалік дороги, що веде до популярного пляжу Кентінг. Ці навчання продовжаться 11 серпня.
Тайвань — це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн почали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні відносини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові Острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула речниця Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні навчання. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- У вівторок Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова».