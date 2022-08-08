ISW: росія може провести на окупованих територіях «референдум» у форматі «на дому» — це обмежує можливості для партизанів

Російська окупаційна влада може прискорити підготовку до «псевдореферендумів» на захоплених територіях і використати формат «голосування на дому» — це дозволить зібрати особисті дані мешканців та зменшить ризик партизанських нападів.

Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Так, український мер міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомив 7 серпня, що опір мешканців змушує російську владу змінювати свої плани щодо проведення «референдуму». Федоров заявив, що окупаційна влада запланувала один день голосування, але тепер розглядає можливість семиденного «голосування з дому», протягом якого озброєні окупанти ходитимуть будинками та «опитуватимуть» мешканців Мелітополя.

ISW пише, що, прибравши можливість особистого голосування та перейшовши на поквартирні опитування, російська окупаційна влада розширює свої можливості для прямого залякування українських мирних жителів. Таке голосування унеможливлює будь-який незалежний нагляд за процесом. Окупаційна влада також може перетворити ці «опитування» на операції зі збору розвідданих, щоб виявити українську опозицію. Крім цього, голосування вдома також обмежує можливості для дій партизанів.