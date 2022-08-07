Росіяни замінували Херсон перед можливим контрнаступом ЗСУ

У Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ окупанти замінували критично важливі комунікації.
Про це повідомляє Херсонська ОВА з посиланням на українську розвідку.
«За інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, зокрема газопостачання, електропостачання і водопостачання», — йдеться у повідомленні.
Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі, зазначають в ОВА.
- ЗСУ в липні почали готуватися до звільнення Херсонської області і завдали ударів по ключових мостах і складах росіян. Через це в окупантів виникли логістичні проблеми, але вже зараз війська рф намагаються посилити додатковими силами свої підрозділи на півдні України. Сили перекидають із Донбасу.
- Станом на 2 серпня ЗСУ деокупували уже 53 населених пункти.