З портів Одеси та Чорноморська вийшов другий караван з українським продовольством

З портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством — три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND перебуває майже 170 тисяч тонн агропродукції.

«Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт «Південний». Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до трьох мільйонів тонн на місяць», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.