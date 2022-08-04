В іллі киви знайшли ще одну незадекларовану квартиру. Екснардепу заочно повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило колишньому народному депутату України про підозру у недекларуванні квартири вартістю 4,2 млн грн.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, ексдепутат у 2019 році придбав квартиру у селищі Козин Київської області площею 260 кв. м. Щоб приховати цей факт, він зробив номінальним власником квартири довірену особу.

У детективів НАБУ є докази того, що колишній нардеп користувався квартирою в Козині у 2020 році. Проте він не вказав у своїй декларації те, що володіє цією нерухомістю та користується нею.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У повідомленні не вказують прізвище депутата, але нагадують, що у серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 млн грн, що належали народному депутату України, та стягнув їх у дохід держави. За даними декларації, ці кошти нардеп отримав від передання в оренду жомової ями.

Тож можна зробити висновок, що йдеться про іллю киву.

У липні 2020 року журналісти-розслідувачі повідомили, що у іллі киви є незадекларована квартира на вулиці Лютеранській у центрі Києва. У відповідь він казав, що отримав 1,2 мільйона гривень за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області.