В іллі киви знайшли ще одну незадекларовану квартиру. Екснардепу заочно повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило колишньому народному депутату України про підозру у недекларуванні квартири вартістю 4,2 млн грн.
Про це йдеться на сайті НАБУ.
За даними слідства, ексдепутат у 2019 році придбав квартиру у селищі Козин Київської області площею 260 кв. м. Щоб приховати цей факт, він зробив номінальним власником квартири довірену особу.
У детективів НАБУ є докази того, що колишній нардеп користувався квартирою в Козині у 2020 році. Проте він не вказав у своїй декларації те, що володіє цією нерухомістю та користується нею.
Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.
У повідомленні не вказують прізвище депутата, але нагадують, що у серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 млн грн, що належали народному депутату України, та стягнув їх у дохід держави. За даними декларації, ці кошти нардеп отримав від передання в оренду жомової ями.
Тож можна зробити висновок, що йдеться про іллю киву.
У липні 2020 року журналісти-розслідувачі повідомили, що у іллі киви є незадекларована квартира на вулиці Лютеранській у центрі Києва. У відповідь він казав, що отримав 1,2 мільйона гривень за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області.
- Верховна Рада 15 березня проголосувала за позбавлення депутатського мандата нардепа від ОПзЖ іллі киви.
- 29 березня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату іллі киві — за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
- 20 квітня суд дозволив заочне розслідування проти іллі киви. 10 травня ДБР передало справу киви до суду. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.