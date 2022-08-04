У Німеччині знову відбудеться фестиваль «Октоберфест». Його не було два роки через коронавірус

Щорічний німецький фестиваль «Октоберфест» у Мюнхені нарешті відбудеться цієї осені. Його скасували два роки тому через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Associated Press.
«Візн [місцева назва великої галявини, де проводять світкування] відбудеться», — сказав журналістам керівник фестивалю Клеменс Баумґартнер.
За його словами, популярний пивний фестиваль у Баварії пройде без будь-яких коронавірусних обмежень. Він почнеться 17 вересня і закінчиться 3 жовтня — у Національний день Німеччини.
«Він відбудеться таким, яким ми його знали у 2019 році, а не інакше», — додав Баумґартнер.
В «Октоберфесті» візьмуть участь 487 пивоварень, ресторанів, рибних і мʼясних грилівень та продавців вина. Заклади працюватимуть навіть довше, ніж раніше. Перші пивні намети відкриватимуться о 09:00 та закриватимуться о 22:30. Останні замовлення прийматимуть о 21:30.
- Вперше «Октоберфест» відбувся 12 жовтня 1810 року на честь весілля кронпринца Людвіга (в майбутньому король Людвіг I). За понад 200 років існування його скасовували десятки разів — переважно через війни.
- У 2020 році, незважаючи на скасування фестивалю, люди все одно прийшли на святкування. Вони влаштовували пікніки невеликими групами.