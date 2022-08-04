Суд Триполі зняв арешт із сирійського судна, яке перевозило викрадений український ячмінь. МЗС відреагувало

Міністерство закордонних справ України повідомило, що суд Триполі (Ліван) зняв арешт із сирійського судна Laodecia, яке перевозило вкрадену росіянами українську сільськогосподарську продукцію. Попри надані докази, суд не взяв до уваги позицію органів України.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Рішення суду дозволяє Laodecia, яке перебуває під дією міжнародних санкцій, покинути порт Триполі з вкраденим українським борошном та ячменем. У МЗС кажуть, що це заохочує росію продовжувати красти зерно на окупованому півдні України.

Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера, заявили у відомстві та нагадали, що саме Україна допомагала Лівану з продовольством у скрутні часи.

Україна закликає Ліван скасувати зняття арешту.