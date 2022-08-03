Reuters: В Італії арештували понад €141 мільйон архітектора, який спроєктував «палац путіна»

Податкова поліція Італії арештувала активи на суму понад €141 мільйон. Вони належать архітектору, який спроєктував розкішний маєток на березі Чорного моря в росії, який, ймовірно, належить президенту росії володимиру путіну.

Про це пише Reuters.

Представники податкової поліції заявили, що арештували активи «відомого професіонала» в італійському місті Брешія через ймовірні податкові правопорушення. Правоохоронці відмовилися назвати журналістам імʼя цієї людини.

За даними джерел Reuters, активи належали Ланфранко Чирілло, який спроєктував маєток на березі Чорного моря біля Геленджика, який відомий як «палац путіна».

Адвокат Чирілло не відповів на журналістський запит Reuters.

У квітні в інтервʼю італійському телебаченню Чирілло сказав, що саме він спроєктував будівлю, але її замовила приватна група, і він не мав жодних справ з володимиром путіним.