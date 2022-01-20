Команда Навального опублікувала майже 500 реальних фото «палацу Путіна»

Команда російського опозиціонера Олексія Навального в річницю публікації свого розслідування про «палац Путіна» опублікувала 479 реальних фото звідти.

«Сюрприз, Путін набагато гірший, ніж ми навіть уявляли. Якщо вам здавалося, що у фільмі ми з інтерʼєрами перегнули, перебільшили та прикрасили, ви дуже помилялися. Життя, як це буває, перевершило будь-які наші очікування», — зазначили розслідувачі.

Матеріал річної давності був побудований на основі планів, які розслідувачі отримали від підрядника і візуалізували у 3D. Через це російські пропагандисти називали розслідування «мультиком» і «вигадкою». Усі 479 фото — тут.

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19 січня 2021 року Олексій Навальний, який зараз сидить у колонії, опублікував розслідування про цей палац — про «найбільший хабар Путіну». Палац розташований у Краснодарському краї, в місті Геленджик, його площа становить 17 691 квадратний метр, а територія маєтку дорівнює за площею 39 князівствам Монако. Вартість маєтку оцінюють у 100 мільярдів рублів (понад $13,5 мільярда). На території маєтку є церква, чайний будиночок площею 2 500 квадратних метрів, підземний льодовий палац і тунель з виходом до моря. Поруч розташовані виноградники, шато й устрична ферма.

Розслідувачі заявляли, що палац будується і утримується коштом двох державних компаній — «Роснефть» і «Транснефть» (обидві очолюють найближчі друзі Путіна Ігор Сечін і Микола Токарєв).