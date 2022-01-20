Команда Навального опубликовала почти 500 реальных фото «дворца Путина»

Команда российского оппозиционера Алексея Навального в годовщину публикации своего расследования о «дворце Путина» опубликовала 479 реальных фото оттуда.

«Сюрприз, Путин гораздо хуже, чем мы даже представляли. Если вам казалось, что в фильме мы с интерьерами перегнули, преувеличили и приукрасили, вы ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла все наши ожидания», — отметили расследователи.

Материал годичной давности был построен на основе планов, которые расследователи получили от подрядчика и визуализировали в 3D. Из-за этого российские пропагандисты называли расследование «мультиком» и «выдумкой». Все 479 фото — здесь.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Команда Навального / Telegram

19 января 2021 года Алексей Навальный, который сейчас сидит в колонии, опубликовал расследование об этом дворце — о «величайшей взятке Путину». Дворец расположен в Краснодарском крае, в городе Геленджик, его площадь — 17 691 квадратный метр. А территория всего поместья — как 39 княжеств Монако. Стоимость дворца оценивают в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда). На территории поместья есть церковь, чайный домик площадью 2 500 квадратных метров, подземный ледовый дворец и тоннель с выходом к морю. Рядом расположены виноградники, шато и устричная ферма.

Расследователи заявили, что дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний — «Роснефть» и «Транснефть» (обе возглавляют близкие друзья Путина Игорь Сечин и Николай Токарев).