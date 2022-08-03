Глава МЗС заявив, що ООН і Червоний Хрест намагаються отримати доступ до колонії в Оленівці. Поки безрезультатно

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста мають виконати свій базовий функціонал у розслідуванні теракту в Оленівці, оскільки саме вони виступали гарантами.

Про це він сказав в інтервʼю Укрінформу.

На запитання журналіста, чи усвідомлюють ці міжнародні організації, які були гарантами збереження життя військовополонених, свою непряму відповідальність за їхню смерть і безпеку решти захисників Маріуполя, Кулеба відповів:

«Навіть якщо у них дещо притупилося відчуття відповідальності за цих наших громадян, то якраз події в Оленівці дуже сильно його загострили. Ми максимально допомогли це зробити. Усі ті заяви, які прозвучали з боку України в цей трагічний день, не були емоційними — це був заклик до міжнародних партнерів виконувати їхній базовий функціонал».

За словами міністра, Україна вимагає «незалежного розслідування варварської страти наших військовополонених».

«Ми покараємо кожного негідника, який вчинив цей підлий злочин», — наголосив глава МЗС.