Глава МЗС заявив, що ООН і Червоний Хрест намагаються отримати доступ до колонії в Оленівці. Поки безрезультатно

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста мають виконати свій базовий функціонал у розслідуванні теракту в Оленівці, оскільки саме вони виступали гарантами.
Про це він сказав в інтервʼю Укрінформу.
На запитання журналіста, чи усвідомлюють ці міжнародні організації, які були гарантами збереження життя військовополонених, свою непряму відповідальність за їхню смерть і безпеку решти захисників Маріуполя, Кулеба відповів:
«Навіть якщо у них дещо притупилося відчуття відповідальності за цих наших громадян, то якраз події в Оленівці дуже сильно його загострили. Ми максимально допомогли це зробити. Усі ті заяви, які прозвучали з боку України в цей трагічний день, не були емоційними — це був заклик до міжнародних партнерів виконувати їхній базовий функціонал».
За словами міністра, Україна вимагає «незалежного розслідування варварської страти наших військовополонених».
«Ми покараємо кожного негідника, який вчинив цей підлий злочин», — наголосив глава МЗС.
«За моєю інформацією, обидві інституції «прокинулися» і почали вживати заходів. Але правда полягає і в тому, що без допуску російської федерації виконати свій мандат їм буде надзвичайно складно — вони не можуть зʼявитися на місце Оленівської страти силоміць. Тому зараз стежимо за розвитком подій та активно продовжуємо підштовхувати ситуацію у правильному напрямі», — зазначив Кулеба.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, у новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.