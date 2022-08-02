У Японії створили літні костюми для котів та собак. У них вбудовані вентилятори, щоб тварини не перегрівалися у спеку

Японський виробник одягу спільно з ветеринарами створив спеціальні костюми для тварин, щоб полегшити їм життя у спеку.

Про це пише Reuters.

Пристрій складається з вентилятора вагою 80 г та працює від батарейок. Він прикріплений до сітчастого костюма та обдуває тіло тварини повітрям.

Reuters Reuters

Вбрання для тварин придумала президент бренду для вагітних Рей Удзава, коли побачила, як її чихуахуа страждає через літню спеку. Костюм доступний у пʼяти різних розмірах і коштує $74.

Винахідниця уже отримала близько 100 замовлень від власників домашніх улюбленців.