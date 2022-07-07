Червень 2022 року увійшов у трійку найспекотніших за всю історію спостережень

Температура у світі в червні 2022 року була на 0,31 °C вищою за середні показники у 1991—2020 роках. Це зробило цей місяць третім найспекотнішим за історію спостережень.
Про це пише Служба зі змін клімату Copernicus.
У Європі цей показник був ще більший — температура була на 1,6 °C вищою за середні показники. Для Європи це другий найспекотніший червень в історії.
Найбільш аномальними були температури в Іспанії, Франції та Італії, також вище середнього були температури в США, Японії та Китаї. Водночас у Гренландії та більшій частині Південної Америки температури були нижчими за середні.
«Ми очікуємо, що хвилі спеки, подібні до тих, що спостерігалися, стануть ще частішими та потужнішими у найближчі роки, як у Європі, так і в інших місцях у світі», — зазначив директор Служби зі змін клімату Copernicus Карло Буонтемпо.
- Японія потерпає від найсильнішої з 1875 року спеки — хвилі тепла стали більш частими, інтенсивнішими і тривають довше через зміну клімату. Через спеку зʼявились офіційні попередження про можливу нестачу електроенергії. Людей закликали економити енергію там, де це можливо. Але уряд, як і раніше, рекомендує людям використовувати кондиціонер, щоб уникнути теплового удару, оскільки зі спекою збільшується кількість госпіталізацій.