Червень 2022 року увійшов у трійку найспекотніших за всю історію спостережень

Температура у світі в червні 2022 року була на 0,31 °C вищою за середні показники у 1991—2020 роках. Це зробило цей місяць третім найспекотнішим за історію спостережень.

Про це пише Служба зі змін клімату Copernicus.

У Європі цей показник був ще більший — температура була на 1,6 °C вищою за середні показники. Для Європи це другий найспекотніший червень в історії.

Найбільш аномальними були температури в Іспанії, Франції та Італії, також вище середнього були температури в США, Японії та Китаї. Водночас у Гренландії та більшій частині Південної Америки температури були нижчими за середні.

«Ми очікуємо, що хвилі спеки, подібні до тих, що спостерігалися, стануть ще частішими та потужнішими у найближчі роки, як у Європі, так і в інших місцях у світі», — зазначив директор Служби зі змін клімату Copernicus Карло Буонтемпо.