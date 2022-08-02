Торговець зброєю Ґебрев вважає росію причетною до вибуху на складі боєприпасів його компанії у Болгарії

Болгарський торговець зброєю Омелян Ґебрев впевнений, що до вибуху на складах боєприпасів його компанії в Болгарії причетна росія.

Про це він заявив The Guardian.

«Це не може бути нещасним випадком, у будівлі не було нічого, що могло б вибухнути без стороннього втручання», — сказав він. Гебрев сказав, що розмовляв з директором служби безпеки компанії, який повідомив, що за кілька хвилин до вибуху на складі спрацювала система сигналізації, що свідчить про вторгнення. Охоронці на місці події готувалися до розслідування, коли почули сильний вибух.

Він додав, що мають бути записи з камер відеоспостереження, які могли б показати зловмисників, але досі поліція та слідчі не змогли потрапити на склад через можливість нових вибухів.

Гебрев сказав, що на складі були боєприпаси, призначені для африканських країн, які були замовлені кілька років тому, але покупці їх не оплатили. Він відмовився уточнити види зброї та її вартість.

Вибух стався у неділю у місті Карнобат. Це був пʼятий випадок на об’єктах, які належать Emco, збройовій компанії Ґебрева, за останні роки. Болгарська прокуратура повʼязує попередні напади з росією.