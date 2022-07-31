Телескоп «Джеймс Вебб» показав фото Юпітеру «на боку»

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало необроблене зображення Юпітеру, на якому планета ніби «на боку».
На цьому фото, яке телескоп зробив 27 липня, видно гігантську планету зі штормами, Великою червоною плямою та смугами в атмосфері.
Зображення має допомогти астрономам дослідити атмосферу планети — характеристики її теплової структури, вітрів і полярного сяйва.
Камера NIRCam знімала Юпітер протягом майже 11 хвилин, використовуючи фільтр F212N, який спостерігає світло з довжиною хвилі 2,12 мікрона — це розміри бактерії.
На початку серпня телескоп має дослідити вулканічний супутник Юпітеру Іо, великий астероїд Гігея та залишки наднової зорі Кассіопея А.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило у космос найдорожчий за всю історію телескоп — апарат імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Там він дозволить людству набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- Пізніше в NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.
- 12 липня 2022 року у США показали перше інфрачервоне зображення з телескопа «Джеймс Вебб». У презентації брав участь президент США Джо Байден.