Телескоп «Джеймс Вебб» показав фото Юпітеру «на боку»

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало необроблене зображення Юпітеру, на якому планета ніби «на боку».

На цьому фото, яке телескоп зробив 27 липня, видно гігантську планету зі штормами, Великою червоною плямою та смугами в атмосфері.

Зображення має допомогти астрономам дослідити атмосферу планети — характеристики її теплової структури, вітрів і полярного сяйва.

Камера NIRCam знімала Юпітер протягом майже 11 хвилин, використовуючи фільтр F212N, який спостерігає світло з довжиною хвилі 2,12 мікрона — це розміри бактерії.

На початку серпня телескоп має дослідити вулканічний супутник Юпітеру Іо, великий астероїд Гігея та залишки наднової зорі Кассіопея А.