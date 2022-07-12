У США показали перше зображення з телескопу «Джеймс Вебб» — найвіддаленіші в історії глибини космосу

У США показали перше інфрачервоне зображення з телескопу «Джеймс Вебб». Це найбільш віддалені глибини космосу, які коли-небудь бачило людство.
Про це пише NASA.
Презентували першу фотографію офіційно президент США Джо Байден та очільник NASA Білл Нельсон.
«Це перше зображення, зроблене космічним телескопом «Джеймс Вебб», є найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням далекого Всесвіту на сьогоднішній день», — пояснили там.
На фото зображено скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому. При цьому гравітація SMACS 0723 працює як гігантська лінза: вона підсилює (але спотворює) світло від обʼєктів, що знаходяться за ним. Це дозволяє побачити дуже далекі та невидимі для астрономів раніше обʼєкти. У NASA кажуть, що на зображенні лише частина Всесвіту, яка покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось на Землі тримає на відстані витягнутої руки.
Учені вчені вже готуються отримувати та обробляти до того невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Вебб» великі надії — він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
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