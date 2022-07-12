У США показали перше зображення з телескопу «Джеймс Вебб» — найвіддаленіші в історії глибини космосу

У США показали перше інфрачервоне зображення з телескопу «Джеймс Вебб». Це найбільш віддалені глибини космосу, які коли-небудь бачило людство.

Про це пише NASA.

Презентували першу фотографію офіційно президент США Джо Байден та очільник NASA Білл Нельсон.

«Це перше зображення, зроблене космічним телескопом «Джеймс Вебб», є найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням далекого Всесвіту на сьогоднішній день», — пояснили там.

На фото зображено скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому. При цьому гравітація SMACS 0723 працює як гігантська лінза: вона підсилює (але спотворює) світло від обʼєктів, що знаходяться за ним. Це дозволяє побачити дуже далекі та невидимі для астрономів раніше обʼєкти. У NASA кажуть, що на зображенні лише частина Всесвіту, яка покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось на Землі тримає на відстані витягнутої руки.

Учені вчені вже готуються отримувати та обробляти до того невідомі дані про маси, історію, структуру та вік таких галактик.