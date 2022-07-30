На третій день після одужання Джо Байден отримав позитивний тест на COVID-19

Тест на коронавірус президента США Джо Байдена знову показав позитивний результат. Ще три дні тому він був негативним.
Про це Джо Байден повідомив у Twitter.
«Друзі, сьогодні я знову отримав позитивний результат на COVID. Це трапляється з малою кількістю людей. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватись заради безпеки всіх навколо. Я все ще працюю і скоро повернуся», — написав Байден.
Через це Байден скасує дві заплановані поїздки.
- Позитивний результат на COVID-тест Байден отримав зранку 21 липня. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований. Уже 27 липня його тест був негативним.