Президент США Джо Байден захворів на коронавірус

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це 21 липня повідомили в Білому домі.

Байден — повністю вакцинований, двічі ревакцинований та має дуже легкі симптоми. Він почав приймати «Паксловід», перебуває на ізоляції у Білому домі та продовжить повною мірою виконувати всі свої обов'язки. Останній попередній тест Байдена на ковід робили 19 липня, він мав негативний результат.

Медичний відділ Білого дому проінформує про коронавірус всіх, з ким він контактував. Зазначимо, що 19 липня із Байденом та його дружиною Джилл зустрілась перша леді України Олена Зеленська.