Президент США Джо Байден одужав від коронавірусу

Президент США Джо Байден отримав негативний результат на COVID-19 увечері та вранці 26 липня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на лікаря президента.
Лікар Кевін ОʼКоннор зазначив, що у Байдена немає лихоманки, а симптоми хвороби майже повністю зникли. У Білому домі повідомили, що Байден вийде із суворої ізоляції.
За словами лікаря, президент продовжуватиме носити маску протягом 10 повних днів, коли буде поруч з іншими людьми.
- 21 липня президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його лікарі зазначали, що він мав легкі симптоми, які поступово зникали. Байден повністю вакцинований та двічі ревакцинований від COVID-19.