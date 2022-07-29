Червоний Хрест подав запит на інспектування колонії в Оленівці

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відправили запит, щоб потрапити в колонію Оленівки, де внаслідок вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені.
Про це повідомив фахівець зі звʼязків із громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко в коментарі «Суспільному».
«Ми, звісно, знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше надати доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось із тих людей, які там перебувають, потребуює нашої допомоги», — сказав він.
За його словами, Червоний Хрест буде коментувати ситуація лише після того, як представники організації спершу проінспектують колонію, а потім повернуться на безпечну територію.
«Родичі можуть звертатися на гарячу лінію, щоб зʼясувати долю конкретної людини. Якщо вони повідомляють імʼя та прізвище цієї людини і у нас буде відповідна інформація, то ми спробуємо їм про це сказати. На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити», — сказав представник МКЧХ.
Також Червоний Хрест запропонував свою підтримку в евакуації поранених і надав медичне приладдя, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО.