Радник голови ОП відреагував на відео росіян з кастрацією українського військовополоненого

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на відео російських військових, які провели полоненому українському воїну кастрацію канцелярським ножем.
«Все, що треба розуміти світу: росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо», — написав він у Twitter.
Старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував на це відео. Він закликав Захід дати Україні ракети великої дальності ATACMS і сучасні танки, щоб «покласти край цьому злочину проти людства».
Він додав, що російські воєнні злочини в Україні є «образою для всього людства».
- У російських Telegram-пабліках почало поширюватися відео, як окупанти знущаються над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє військових, які розмовляли російською, кастрували полоненого канцелярським ножем.
- Експерт з міжнародного права ГО Truth Hounds Дмитро Коваль наголосив, що це найбільш очевидний приклад воєнного злочину.
- Російські пропагандисти вже розносять у соцмережах заяви, що це нібито постановка для дискредитації військ рф.