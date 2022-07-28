У США заявили про підтримку двома партіями передачі Україні ракет великої дальності ATACMS

Обидві партії Конгресу США (Демократична і Республіканська) підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS, які запускаються з систем HIMARS та M270 MLRS.
Про це за підсумками зустрічі депутатів з представниками Білого дому заявила демократка Елісса Слоткін, передає CNN.
За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі три-шість тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.
«Ми всі почули від президента Зеленського і нам підтвердили це сьогодні — українці дійсно хочуть кілька разів дати по зубах росії до початку зими», — сказала Слоткін, ще раз наголосивши, що рішення передати ЗСУ ATACMS підтримують представники обох партій.
- ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, залежно від модифікації. Ці ракети запускаються з установок М142 HIMARS та M270 MLRS. Поки Україна має снаряди, які бʼють на 70—80 км — ними ЗСУ знищують склади і штаби росіян. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях — наприклад, по Кримському мосту.