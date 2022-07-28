У США суд виніс вирок останнім двом поліцейським у справі Джорджа Флойда

У США суд виніс вироки останнім двом обвинуваченим поліцейським у справі вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів по всій країні у 2020 році.
Про це пише ВВС.
Колишніх співробітників поліції Міннеаполісу Ту Тао і Джея Куенга, які брали участь у затриманні Флойда, визнано винними у ненаданні допомоги. Тао отримав 42 місяці увʼязнення, а Куенг — три роки.
Суд вирішив, що поліцейські не реагували на заклики Флойда про допомогу, коли його коліном душив інший поліцейський Дерек Шовен.
- 25 травня 2020 року в Міннеаполісі наряд поліції затримав Джорджа Флойда за підозрою у розплаті в магазині фальшивою купюрою. Під час затримання поліцейські повалили Флойда на асфальт, хоча він, за словами очевидців, не чинив опору. Дерек Шовен наступив коліном йому на шию, а поліцейський Томас Лейн тримав Флойда за ноги. Тао і Куенг стояли поруч. Попри прохання Флойда прибрати ногу з шиї, поліцейські не реагували. Врешті Флойд помер.
- Відео затримання спричинило бурхливу реакцію в США, яка переросла у протести із сутичками в сотнях міст США під гаслом Black Lives Matter.
- У червні 2021 року суд дав Шовену 22,5 року позбавлення волі. Лейн отримав 2,5 року вʼязниці.