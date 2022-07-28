У США суд виніс вирок останнім двом поліцейським у справі Джорджа Флойда

У США суд виніс вироки останнім двом обвинуваченим поліцейським у справі вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів по всій країні у 2020 році.

Про це пише ВВС.

Колишніх співробітників поліції Міннеаполісу Ту Тао і Джея Куенга, які брали участь у затриманні Флойда, визнано винними у ненаданні допомоги. Тао отримав 42 місяці увʼязнення, а Куенг — три роки.

Суд вирішив, що поліцейські не реагували на заклики Флойда про допомогу, коли його коліном душив інший поліцейський Дерек Шовен.