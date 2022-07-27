Іран ремонтуватиме російські літаки та постачатиме комплектуючі

Іран і росія підписали угоду, за якою іранська сторона буде ремонтувати російські літаки і постачатиме комплектуючі до них.

Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на Управління цивільної авіації Ірану.

Угода була підписана під час візиту заступника міністра транспорту росії. Ймовірно, це сталося 19 липня, коли путін відвідував Тегеран для зустрічі з президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Угода стосується цивільної авіації. Росія за нею отримує доступ до ремонтно-експлуатаційних послуг, технічної підтримки та необхідних деталей для ремонту літаків. Також угода дозволяє авіакомпаніям двох країн виконувати вантажні рейси без обмеження пропускної спроможності у межах вищезгаданої угоди.

Крім того, сторони домовились про збільшення кількості рейсів між країнами до 35 на тиждень.