Іран ремонтуватиме російські літаки та постачатиме комплектуючі

Іран і росія підписали угоду, за якою іранська сторона буде ремонтувати російські літаки і постачатиме комплектуючі до них.
Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на Управління цивільної авіації Ірану.
Угода була підписана під час візиту заступника міністра транспорту росії. Ймовірно, це сталося 19 липня, коли путін відвідував Тегеран для зустрічі з президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Угода стосується цивільної авіації. Росія за нею отримує доступ до ремонтно-експлуатаційних послуг, технічної підтримки та необхідних деталей для ремонту літаків. Також угода дозволяє авіакомпаніям двох країн виконувати вантажні рейси без обмеження пропускної спроможності у межах вищезгаданої угоди.
Крім того, сторони домовились про збільшення кількості рейсів між країнами до 35 на тиждень.
- Після вторгнення військ росії в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобовʼязав лізингові фірми повернути літаки, які були в оренді у російських перевізників. США також наклали санкції на авіасектор рф.
- У липні стало відомо, що авіакомпанії росії відмовляються повертати понад 400 літаків та авіазапчастини, які вони орендували. Ці літаки коштують мільярди доларів.
- Іран залишається одним із небагатьох союзників росії. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї казав на зустрічі з путіним, що росія у війні проти України протистоїть НАТО. За його словами, якби москва не вторглася в Україну, то Альянс «сам почав би війну проти рф».
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними. Йдеться про ударні «Шахід-191» та «Шахід-129». CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду цих БПЛА. Також канал публікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.