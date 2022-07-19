Іран вважає, що росія у війні проти України протистоїть НАТО

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї на зустрічі з путіним заявив, що, на його думку, росія у війні проти України протистоїть НАТО. За його словами, якби москва не вторглася в Україну, то Альянс «сам почав би війну проти рф».
Про це повідомляє державне інформагентство Ірану IRNA.
Хаменеї заявив, що останні події у світі показали, що Іран та росія «потрібні одне одному», тож угоди про газ та нафту треба реалізувати.
«Війна за фактом жорстка річ, і Ісламська республіка Іран не рада загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б війну», — сказав Хаменеї.
Він також заявив, що Захід проти сильної росії.
«Якщо дорога для НАТО буде відкрита, ця організація не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму», — заявив аятола.
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хоче отримати БПЛА для війни проти України на тлі значних втрат свої безпілотників.
- Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників «Шахід-191» та «Шахід-129», які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.
- Спікер Держдепу Нед Прайс 18 липня заявив, що США накладуть санкції на Іран, якщо він передать рф ударні безпілотники.