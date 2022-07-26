Міністр юстиції: Закон про олігархів можуть змінити

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до закону про деолігархізацію можуть внести зміни.

Про це він сказав в інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, для цього спочатку треба дочекатися висновків Венеціанської комісії. Наразі цих висновків ще немає, але їх очікують восени. Точну дату не називають.

«Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеційської комісії. Венеційська комісія жодного разу не давала пустий висновок щодо будь-якого закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон», — сказав Денис Малюська.