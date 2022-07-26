Міністр юстиції: Закон про олігархів можуть змінити

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до закону про деолігархізацію можуть внести зміни.
Про це він сказав в інтервʼю РБК-Україна.
За його словами, для цього спочатку треба дочекатися висновків Венеціанської комісії. Наразі цих висновків ще немає, але їх очікують восени. Точну дату не називають.
«Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеційської комісії. Венеційська комісія жодного разу не давала пустий висновок щодо будь-якого закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон», — сказав Денис Малюська.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Олігархом можуть визнати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є бенефіціаром монополії та має активів на понад мільйон прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 мільярда гривень).
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. У РНБО заявили, що під ознаки олігарха підпадають близько 86 українців.