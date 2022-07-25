Експорт українського зерна з морпортів почнеться цього тижня. З «Чорноморська»

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт українського зерна з морських портів у рамках підписаної 22 липня угоди має початися цього тижня. Наразі триває підготовка для прийому суден.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, у Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, який наглядатиме за гуманітарним коридором. Очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу.
«Міністр зазначив, що діяльність центру не поширюється на територіальні води України — виключно українська влада має компетенції адмініструвати всі процеси», — наголосив міністр.
Він додав, що каравани йтимуть розмінованим коридором у супроводі рятувальних суден.
Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що експорт зерна почнеться з порту «Чорноморськ» — він буде першим. Потім, протягом двох тижнів, судна почнуть приймати порт «Одеса» та порт «Південний».
- 22 липня Україна і росія підписала з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна.
- Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, що ця угода — це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України. Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю був і залишається за українською стороною.
- Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що в разі провокацій — негайна військова відповідь.
- Угода діятиме 120 днів з можливістю її продовження. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть безпечними маршрутами в межах територіальних вод України.