Виконання домовленостей є обовʼязковим. Генсек ООН засудив російський удар по Одеському порту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар росії по Одеському порту, де було зерно на експорт.

Його заяву оприлюднила пресслужба ООН.

Гутерреш нагадав, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобовʼязання на світовій арені забезпечити вивезення українського зерна.

«Ці продукти вкрай необхідні, щоб вирішити глобальну продовольчу кризу та полегшити страждання мільйонів людей в усьому світі, які потребують допомоги. Повне їх виконання рф, Україною та Туреччиною є обовʼязковим», — йдеться в заяві.