Очільник МЗС невизнаного Придністровʼя Віталій Ігнатьєв заявив, що у Тирасполя є наміри домагатися незалежності, а далі — приєднатися до росії.

Про це повідомляє Newsmaker.md із посиланням на інтервʼю Ігнатьєва російському пропагандистському ЗМІ «РИА Новости».

За словами Ігнатьєва, вектор Придністровʼя протягом усіх років існування регіону «залишається незмінним».

«Це відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність із подальшим вільним приєднанням до російської федерації. Незалежність країни — безперечний пріоритет», — додав він.

Однак речник путіна дмитро пєсков у коментарі російському пропагандистському ЗМІ заявив, що він нічого не знає про нові наміри рф приєднувати невизнану республіку.

У Бюро реінтеграції Молдови теж прокоментували заяву Ігнатьєва.

«Усі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів», — заявили у відомстві.

У Бюро наголосили, що реінтеграція є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.