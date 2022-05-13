Зеленський не виключає можливості атаки з Придністров’я, але не бачить у цьому великої загрози

Володимир Зеленський не виключає можливої атаки на Україну з території самопроголошеного Придністров’я, але не бачить у цьому великої загрози.

Про це він заявив в інтерв’ю для проєкту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

«Із Придністров’я може бути атака. Ми розуміємо, що там 100% людей контролює російська федерація. Військові там, як місцеві, так і росіяни, а місцеві мають паспорти і незаконні придністровські, і російські, молдовські. Чесно кажучи, там немає ніякої цивілізації. Хаос», — зазначив глава Української держави.