«Я не стою над картою і не вказую військовим». Нардеп Безугла розповіла, що робила на фронті під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Нардеп від «Слуги народу» Марʼяна Безугла розповіла, що робила на фронті під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Вона зазначила, що була там як представник парламенту, а також для того, щоб перевірити забезпечення військових.

Про це вона розповіла в інтервʼю «Бабелю».

«Я не стою над картою і не вказую військовим, що саме тут треба наступати. Було два фото, одне — я сиджу з мобільним телефоном, а інше — я сиджу спиною у кріслі. Неймовірна новина, мабуть, тільки тому, що я у військовій формі. Я вдягаю її на сході, тому що це елементарний безпековий момент. Я ж не маю знаків, де написано «Верховна Рада України». Це просто мультикам, це зручно і не вирізняє тебе на загальному тлі, де, наприклад, ти стоїш, а росіяни тебе бачать, бо це позиції», — підкреслила Безугла.

За її словами, на фронті вона демонструвала військовим, що парламент разом із ними та розділяє частину ризику. Важливіше було перевірити постачання, чи є засоби захисту, ліки, чи присутня комунікація між військовими та командирами. Також вона спілкувалася з командирами, щоб дізнатися про темпи постачань західної зброї, її кількість і про те, що ще необхідно військовим.

«Який зворотний звʼязок у вас від підрозділів, чи вони вас слухаються, чи працюють ті чи інші закони. Наприклад, закон «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону». І ми маємо змогу бачити, що ось цю норму, наприклад, треба покращити. Отримуємо зворотний звʼязок і далі подаємо зміни до законопроєктів», — пояснила вона.

Безугла зазначила, що зараз комітет з питань оборони опрацьовує пакетні зміни до різних законів, які стосуються війни, як наслідок того, що вже побачили на фронті.

«А дізнатись інформацію, чи справді працює законодавство, що не працює, які ідеї у військових, можна саме на місцях», — підкреслила нардеп.