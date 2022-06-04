Журналістка Яніна Соколова заявила, що «слуга» Марʼяна Безугла командує військовими в Сєвєродонецьку. Та відповіла

Журналістка Яніна Соколова заявила, що депутат фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла на Сєвєродонецькому напрямку координує дії військових як «людина згори».

«Фото зроблене у штабі на сході країни. На ньому депутат від партії «Слуга народу» Марʼяна Безугла, яка темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції в Сєвєродонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто, де і як має бути, і загалом координує дії військових як людина згори», — написала Соколова у Facebook і опублікувала фото, яке їй надіслали військові.

Цю ж інформацію підтвердив головний редактор порталу «Цензор.Нет» Юрій Бутусов: «Так, підтверджую інформацію Яніни Соколової, що народний депутат Безугла на одній з ділянок фронту перебуває на командному пункті та бере безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів».

Після цього Безугла написала у Facebook, що є членом комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, «а в ці складні для безпеки держави та громадян часи вважаю обовʼязковим для себе зокрема працювати й на сході країни». Безугла додала, що вона є резервістом першої черги, але не призвана, бо є нардепом України.

«Отже, це ще й обовʼязок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень. Я вже пояснювала та повторю. Якщо комусь із опозиційних до президента політсил щось не подобається, це їхнє право. Але у війні чинити розкол і звинувачувати когось, що він у зоні бойових дій, це за межею», — додала Безугла.