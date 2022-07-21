РНБО і Міноборони презентували новий модуль системи «СОТА» для моніторингу постачання озброєння

Секретар РНБО Олексій Данілов разом із міністром оборони Олексієм Резніковим презентували новий модуль інформаційно-аналітичної системи «СОТА» для моніторингу постачання озброєння від країн-партнерів.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Новий модуль складається з трьох контурів — загальнодоступна інформація, інформація для службового користування і таємна інформація. Він дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння тощо.

Данілов зазначив, що до системи «СОТА» має доступ вище військово-політичне керівництво і завдяки цій системі «ми знаємо, що жодна куля з поставок нікуди не зникла». Кожна одиниця озброєння контрольована, підкреслив він.

Новий модуль дає можливість розрахувати постачання боєприпасів до одиниць озброєння, моніторити виконання планів поставок і ефективно розподіляти отримане озброєння.

Системи контролю

Резніков повідомив, що постачання озброєнь контролюється трьома системами, зокрема «СОТА» та натівською системою обліку і контролю логістики LOGFAS, яку Україна отримала у 2019 році. LOGFAS вже вивчають у військових вишах, і в Україні вже є спеціалісти. Міністр зазначив, що він звернувся до НАТО з проханням надати більше ліцензій та терміналів. Наразі українські фахівці разом із фахівцями Пентагону доопрацьовують ще одну систему контролю, яку невдовзі буде задіяно у повному обсязі.