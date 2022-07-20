Міністр оборони Резніков про підсумки «Рамштайн-4»: нові HIMARS, розблокування портів і контроль за озброєнням

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки четвертої зустрічі у форматі «Рамштайн», за результатами якої українське військо отримає додаткове озброєння і допомогу.

Про це він написав у своєму Facebook.

«За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба», — зазначив міністр.

Він акцентував відправці Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS і озвучив учасникам зустрічі основні пріоритети України — розблокування портів у західній частині Чорного моря, ремонт переданої іноземної техніки (йдеться про сотні одиниць) і контроль за використанням зброї від союзників.

Для реалізації останнього пріоритету Міноборони буде пришвидшувати процес впровадження натівської програми LOGFAS, яка була безкоштовно передана ЗСУ у 2019 році. В Україні вже є фахівці із цієї програми, але вона досі не запущена.

Варто зазначити, що 19 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної військової допомоги. Її створення пропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак. ЗМІ писали, що доцільність цієї ТСК при наявності LOGFAS сумнівна.