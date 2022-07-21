У грі FIFA 23 не буде російських команд через війну в Україні

У футбольному симуляторі FIFA 23 не буде російських команд: ні національної збірної, ні російських клубів.

Про це повідомляє Eurogamer.

«Ми солідарні з українцями, закликаємо припинити вторгнення в Україну», — йдеться у заяві розробника EA SPORTS.

Ще у березні EA SPORTS видалила збірні росії та російські клуби з FIFA 22. Компанія припинила продавати ігри та контент у росії та білорусі, а також вилучила російські та білоруські команди зі своїх кіберспортивних ліг.

FIFA 23 вийде 1 жовтня 2022 року. Це буде остання FIFA від EA Sports, потім назву гри змінять.