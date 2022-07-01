Творці World of Tanks підтвердили свій вихід з росії та білорусі

На початку квітня компанія офіційно оголосила , що засуджує війну та йде з ринків росії та білорусі, а свій ігровий бізнес у цих країнах передає Lesta Studio — партнерській компанії, з якою розриває всі звʼязки. При цьому пізніше зʼясувалося, що Lesta Studio фактично є філією Wargaming, оскільки належить їй.

Про це «Бабелю» повідомили в самій компанії.

«Wargaming більше не є засновником/власником Lesta — відповідні юридичні зміни нарешті внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб рф. Тривалий термін зумовлений юридичними особливостями процесу виходу компанії з ринку й оформленням відповідних документів. Як повідомлялося раніше, із 31 березня Wargaming не отримує прибутку з ринків росії та білорусі й не отримуватиме його в майбутньому», — повідомили в компанії.

Там також надали фотокопії виписки з російського реєстру юросіб, які підтверджують, що Wargaming більше не володіє Lesta Studio.