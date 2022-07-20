США виділять $100 мільйонів на програму підтримки українських фермерів

Адміністрація президента США Джо Байдена вкладе $100 мільйонів у нову програму забезпечення українських фермерів життєво важливими товарами.

Про це пише CNN.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже співпрацює з понад 8 000 українських фермерів, які отримують ресурси, необхідні для підвищення врожайності. Нова ініціатива допоможе агровиробникам зберегти майбутні врожаї та помʼякшити глобальну кризу продовольчої безпеки, яка посилилася війною росії проти України.

Українські фермери, які, незважаючи на війну, зберегли свої врожаї, не змогли отримати необхідну техніку, добрива, насіння та контейнери для зберігання, які зазвичай надходять через чорноморські порти, через триваючу блокаду росії. Через повномасштабне вторгнення росії Україна також не змогла експортувати свою сільськогосподарську продукцію.

Американська ініціатива покликана розширити доступ українських фермерів до фінансування та найважливіших сільськогосподарських ресурсів, зокрема, насіння, добрив, обладнання та пестицидів, зміцнити українську інфраструктуру та логістику та надати додаткові можливості для сушіння, тимчасового зберігання та переробки агропродукції.

«USAID працюватиме над адаптацією сховищ до індивідуальних потреб, працюючи з асоціаціями фермерів, щоб отримати правильні рішення в потрібних місцях», — сказав речник Агентства США з міжнародного розвитку.

USAID також хоче залучити додаткові $150 мільйонів від донорів та приватного сектора для збільшення фонду.