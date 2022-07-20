Мінцифри запускає англомовне видання UNITED24

Міністерство цифрових трансформацій створює англомовне цифрове медіа UNITED24, щоб розповідати світові про Україну.

Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров .

«Я впевнений, що ця війна — між цивілізацією і варварством, і саме тому світ — на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною і креативною країною ми є», — зазначив він і запропонував приєднатися до команди.