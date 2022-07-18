Норвегія оголосила всенародний збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

Норвежці, слідом за литовцями та поляками, вирішили зібрати кошти на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України.
Про це повідомляє Spleis.
Організатори збору коштів заявили, що кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 щонайменше 10 крон. Таким чином вони планують зібрати 55 мільйонів крон (близько $5,5 мільйона) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.
Перша тисяча людей, яка пожертвує щонайменше 250 крон, допоможе вибрати назву для безпілотника.
- На початку червня литовці зібрали майже €6 мільйонів, щоб купити для України Bayraktar TB2. Тоді виробник безпілотників Bayraktar вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 28 червня у Польщі запустили збір коштів на Bayraktar для України.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з 24 лютого Україна отримала до 50 безпілотників Bayraktar TB2. У липні ЗСУ очікують ще кілька TB2, а згодом ще десятки.