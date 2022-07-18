У США сталася стрілянина в торговому центрі: щонайменше 3 людини загинули, нападника застрелив озброєний цивільний

Під час стрілянини в торговому центрі в американському штаті Індіана троє людей загинули і двоє отримали поранення. Серед поранених — 12-річна дівчинка.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами начальника поліції Грінвуду Джима Айсона, чоловік увійшов до торгового центру Greenwood Park Mall у передмісті Індіанаполісу із рушницею та кількома магазинами набоїв і почав стріляти у фудкорті. Озброєний цивільний застрелив нападника.
«Справжній герой дня — громадянин, який законно носив вогнепальну зброю, був на тому фудкорті та зміг зупинити стрілка майже одразу, як він почав [стрілянину]», — сказав Айсон.
Стан обох поранених стабільний.
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