Стрілянина у передмісті Чикаго: поліція затримала підозрюваного

У Чикаго затримали підозрюваного у стрілянині на параді до Дня незалежності США в Гайленд-Парку, у результаті якої загинули шестеро людей і ще 36 дістали поранення.

Про це повідомляють поліція штату і низка ЗМІ.

За попередніми даними, зловмисник відкрив вогонь з гвинтівки з даху будівлі, повз яку проходив сімейний парад. Він намагався втекти з місця події на автомобілі, але після нетривалої погоні був затриманий біля міста Лейк-Форест в Іллінойсі.

Затриманим виявився 22-річний Роберт Крімо. Його мотиви наразі невідомі. Він не залишив у мережі жодного маніфесту і записок. Проте в його акаунтах журналісти знайшли пости про інші масові вбивства, натяки на суїцид та жорстокий контент. Крім того, Крімо називав себе репером і записував кліпи під псевдонімом Awake The Rapper. У своїх кліпах він з’являвся у тактичному жилеті та шоломі і згадував про зброю.

В одному з кліпів він натякав на перестрілку з поліцією, а у його соцмережах знайшли пости з активною підтримкою експрезидента США Дональда Трампа.