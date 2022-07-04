У передмісті Чикаго під час параду до Дня незалежності США сталася стрілянина. Шестеро людей загинули, ще 24 — поранені

У передмісті Чикаго Гайленд-Парк 4 липня під час параду до Дня незалежності США сталася стрілянина. У результаті загинуло шестеро людей, а 24 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
На місці події вилучили гвинтівку.
«Правоохоронні органи розшукують підозрюваного; докази наявності вогнепальної зброї вилучені. Багато правоохоронців реагують і охороняють периметр навколо центру Гайленд-Парку», — йдеться на сайті цього міста.
- 24 травня у штаті Техас старшокласник почав стрільбу в початковій школі та убив щонайменше 15 людей.