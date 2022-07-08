В американському штаті Нью-Йорк перевірятимуть соцмережі претендентів на зброю

Американський штат Нью-Йорк впроваджує нову стратегію перевірки претендентів на отримання дозволу на зброю.

Про це пише Associated Press.

Люди, які хочуть носити зброю, повинні будуть надати списки своїх акаунтів у соціальних мережах для перевірки їхнього «характеру та поведінки». Ця вимога була включена в закон, ухвалений минулого тижня. Він набуде чинності у вересні. Оновлений закон підписала губернатор Кеті Гокул. Вона зазначила, що зловмисники іноді повідомляють у мережі про свій намір завдати шкоди іншим.

Але в декого вже зʼявилися сумніви щодо конституційності таких дій.

Наприклад, виконавчий директор Асоціації шерифів Нью-Йорка Пітер Кехо вважає, що цей закон порушує Другу поправку, яка гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї.

За його словами, хоча заявники повинні вказувати свої акаунти в соцмережах, він не думає, що місцеві чиновники обов’язково будуть їх дивитися. До того ж, шерифи не отримали додаткових грошей або персоналу для обробки цих даних.

«Я думаю, що це було б неконституційним втручанням у приватне життя», — сказав Кехо.