У Північній Кореї вирішили пояснити, чому визнали «незалежність» проросійських утворень «л/днр» на території України. Там заявили, що Україна не може говорити про суверенітет, коли допомагає США із санкціями проти КНДР.

Про це пише Reuters.

Державні ЗМІ Північної Кореї оприлюднили заяву МЗС із позицію щодо визнання «л/днр». Там наголосили, що нібито Україна сприяє діям США, які спрямовані на обмеження суверенітету Північної Кореї.

У КНДР вважають, що їхня ядерна програма є способом самооборони. Країна знову звинуватила США у підтримці «ворожої політики» проти неї.

«Україна не має права порушувати питання чи заперечувати наше законне здійснення суверенітету після вчинення акту, в якому якому вкрай бракує чесності та справедливості між націями, активно приєднавшись до несправедливої та незаконної ворожої політики США в минулому», — заявили в МЗС Північної Кореї.