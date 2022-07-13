Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР через визнання «лнр» і «днр»

Україна розриває дипломатичні відносини з Північною Кореєю через визнання нею «незалежності» російських утворень «лнр» і «днр».

Міністерство закордонних справ України засудило рішення КНДР і розцінює його як спробу підірвати суверенітет країни.

«Визнання північнокорейським режимом «суб’єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України», — сказано у заяві.

У МЗС нагадали, що політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

«У росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції рф скоро досягне рівня ізоляції КНДР», — наголосив міністр Дмитро Кулеба.

Дипломатичні відносини між КНДР та Україною мали символічний характер після того, як у 1999—2000 роках все посольство Північної Кореї було вигнане з України через низку випадків шпигунства.