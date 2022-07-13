У Північній Кореї заявили, що визнали «незалежність» проросійських утворень «лнр» і «днр»

У посольстві Північної Кореї в росії офіційно повідомили, що визнали «незалежність» проросійських утворень «лнр» і «днр» на території України.
Про це там заявили в коментарі російському виданню «РИА Новости».
Перед цим у посольстві спочатку повідомили про визнання лише «днр» і навіть опублікували фотографію, як посол КНДР у росії вручив документ про визнання «днр» так званій представниці донецька в росії ользі макєєвій.
Сам ватажок «днр» денис пушилін назвав цю подію «ще однією перемогою дипломатії республіки».
Згодом у посольстві КНДР підтвердили, що так само визнали «незалежність» і «лнр».
Північна Корея — одна із найбільш відсталих і закритих країн світу із жорстким тоталітарним режимом. Багато міжнародних рейтингів навіть не оцінюють її, тому що не мають достовірних даних, а сама КНДР уже тривалий час перебуває під санкціями ООН за виготовлення ядерної зброї.