У росії вводять економічні «спецзаходи». Вони змусять бізнес працювати на війну

Президент росії путін підписав закон про введення економічних «спецзаходів», які дозволяють йому поставити бізнес на «військові рейки».
Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ з посиланням на підписаний документ.
Закон дозволяє змушувати бізнес працювати на армію під час «операцій» російських військ за кордоном. Документ дозволяє залучати всі мобілізаційні потужності та обʼєкти, матеріальні цінності державного резерву та вводити понаднормову роботу в окремих організаціях і підприємствах. Для росіян це значить, що вони будуть працювати більше.
- Ще на початку липня Інституту вивчення війни повідомляв, що рф готує економіку країни до затяжної війни з Україною.
- 6 липня російська держдума підтримала законопроєкти, які фактично запроваджують у росії низку норм воєнного стану. Ці документи розглянули за 13 хвилин.