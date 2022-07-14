У росії вводять економічні «спецзаходи». Вони змусять бізнес працювати на війну

Президент росії путін підписав закон про введення економічних «спецзаходів», які дозволяють йому поставити бізнес на «військові рейки».

Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ з посиланням на підписаний документ.

Закон дозволяє змушувати бізнес працювати на армію під час «операцій» російських військ за кордоном. Документ дозволяє залучати всі мобілізаційні потужності та обʼєкти, матеріальні цінності державного резерву та вводити понаднормову роботу в окремих організаціях і підприємствах. Для росіян це значить, що вони будуть працювати більше.