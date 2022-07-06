Російський парламент підтримав законопроєкти, які фактично вводить норми воєнного стану. На це пішло 13 хвилин

Російська держдума підтримала законопроєкти, які фактично запроваджують у росії низку норм воєнного стану. На розгляд документів пішло 13 хвилин.

Про це пише BBC.

Зокрема, російські депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт про посилення покарання за державну зраду та шпигунство. Тепер «перехід на сторону противника» теж вважається держзрадою. Буде передбачено і покарання за те участь у збройних конфліктах на чужій території «з метою, що суперечить інтересам рф».

Два інших законопроєкти були підтримані у першому читанні. Це були документи від уряду, які фактично запроваджують у росії норми воєнного стану.

Ці законопроєкти передбачають, що російська влада має право запроваджувати «спеціальні заходи» в економіці для «контртерористичних та інших операцій поза територією російської федерації». Під час таких «заходів» російські компанії не матимуть права відмовитися від військових замовлень. Крім цього, військові структури отримають можливість змінювати пункти договорів на власний розсуд вже після того, як вони були укладені.

Також російський уряд отримає право залучати росіян до роботи навіть уночі або на вихідних, якщо це буде потрібно.

У пояснювальній записці до законопроєкту чітко вказано, що він потрібен для забезпечення війни в Україні.

«Виникає короткострокова підвищена потреба у ремонті озброєння та військової техніки та забезпечення матеріально-технічними засобами», — йдеться у ній.

У парламенті документ презентував віцепремʼєр борисов, який зазначав, що після початку війни навантаження на російський ОПК зросло і його потрібно «оптимізувати». Він пообіцяв, що ці заходи будуть тимчасові.